Una de Sabina
¿El mejor jingle de la historia? El temazo que pusieron en el programa de Pedro Rosemblat que se hizo viral
Un verdadero temazo apareció en La Fábrica de Jingles del programa de Gelatina que revolucionó el programa y también las redes sociales, ya que muchos afirman que puede ser de las mejores obras que han aparecido en la emisión.
En el programa de Pedro Rosemblat lo hicieron de nuevo y publicaron un verdadero temazo que se viralizó en las redes sociales.
En la Fábrica de Jingles sonó el tema de Joaquín Sabina, ‘19 días y 500 noches’, pero la letra fue modificada para hablar del escándalo narco de José Luis Espert.
"Mi puesto duró lo que tarda en rastrear el dinero Juancito Grabois", arranca parte de la letra con este tema que generó muchas risas en el estudio y también en las redes.