En el programa de Pedro Rosemblat lo hicieron de nuevo y publicaron un verdadero temazo que se viralizó en las redes sociales.

En la Fábrica de Jingles sonó el tema de Joaquín Sabina, ‘19 días y 500 noches’, pero la letra fue modificada para hablar del escándalo narco de José Luis Espert.

"Mi puesto duró lo que tarda en rastrear el dinero Juancito Grabois", arranca parte de la letra con este tema que generó muchas risas en el estudio y también en las redes.

El tema original interpretado por el gran Sabina