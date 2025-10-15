No se la esperaba
"Domado" se hizo TT: borracho se quiso hacer el vivo con un joven pero se llevó flor de sorpresa
Este video se hizo muy viral en las redes por la situación que ocurrió en un su subterráneo de Francia, donde un hombre claro estado de ebriedad pasar de listo con un muchacho que viajaba muy tranquilo pero reaccionó y sorprendió a todos.
Este video capturado en un subterráneo de Francia se hizo muy viral en redes sociales porque muchos no esperaban el desenlace del mismo.
Se puede ver a un hombre en evidente estado de ebriedad molestando un chico que estaba parado buscando muy tranquilo.
El hombre que hace una serie de burlas y luego se le pone cara a cara. Es allí cuando el chico reaccionó rápidamente con un golpe brutal dejó al hombre adulto en el piso.
Claramente le contaron hasta mil.