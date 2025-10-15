Este video capturado en un subterráneo de Francia se hizo muy viral en redes sociales porque muchos no esperaban el desenlace del mismo.

Se puede ver a un hombre en evidente estado de ebriedad molestando un chico que estaba parado buscando muy tranquilo.

El hombre que hace una serie de burlas y luego se le pone cara a cara. Es allí cuando el chico reaccionó rápidamente con un golpe brutal dejó al hombre adulto en el piso.

Claramente le contaron hasta mil.