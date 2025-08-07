Resulta increíble que este hombre, sin preparación física ni equipamiento, haya podido cruzar la meta. Incluso, llegó bastante mejor que muchos de los maratonistas que participaron de la competencia.

La historia de Isaque se hizo viral en todo el mundo. El hombre había salido de un bar en Garrafão do Norte, un pueblo del norte de Brasil, y se encontró con la maratón de la cual decidió participar.

Sin inscribirse, en ojotas y en un completo estado de ebriedad, el hombre completó el recorrido de 8 km junto al resto de los participantes, cruzó la meta e incluso recibió una medalla por ello.

El video se hizo muy viral en todo el mundo y parece que cambió la vida de esta persona, quien aseguró a medios locales que dejó de beber luego de haber completado la maratón.

"Dejé de beber porque corrí esa carrera. Cambié mi vida y quiero cambiarla aún más. Recibo muchos consejos y nunca me rendiré. Tengo muchas ganas de participar en este deporte", reveló el corredor.