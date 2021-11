Virginia Gallardo reveló una incómoda situación que vivió con Juan Darthés en el Cantando por un sueño allá por el 2011.

“En el Cantando... me tocó cantar con un actor que si les digo el nombre. ‘En la interpretación vos abrazame por atrás y bajá tu mano’, me dijo y yo cuando fuimos al vivo y claramente no hice nada de todo eso. Pero terminó la canción dijo ‘apa, apa, qué quenchi estaba Virginia. ¿Qué le pasaba conmigo?’”, relató la bailarina, en alusión a la conducta de Juan Darthés, quien fuera denunciado por acoso y abuso por Thelma Fardin, Calu Rivero, Anita Coacci.

Paula Varela, compañera de Virginia opinó al respecto: “Lo que estás contando es tremendo, habla mal de él. Aprovechó para que lo abraces y quería que lo toquetees. Es parte de su conducta de acoso de la que están hablando, tiene que ver con lo que decía Calu Rivero, que con la excusa de actuar se aprovechaba de que lo manosees”.

“Yo era muy chica, recién arrancaba. Yo soy muy respetuosa y arranqué como soñadora, en esa gala concretamente a mí me defenestraron en el jurado y lo elogiaron a él. Yo terminé llorando y él nunca registró nada”, agregó Virginia.

Pero en el momento de los hechos esta situación no se vio reflejada en la pantalla.