Claramente trastornada por lo que acababa de hacer, Florencia Mansilla confesó el asesinato a puñaladas de su abusador.

Según ella Alexis Baciocchi, no dejaba de acosarla, situación que ella ya había denunciado en redes sociales.

Una vez cometido el crimen, procedió a compartir un video donde se la ve con las manos manchadas de sangre, explicando lo que acababa de hacer y tratando de justificar su accionar.

El hecho ocurrió en Río Grande, Tierra del Fuego, en la vivienda de la víctima ubicada en la calle Punta Popper al 300 del barrio Chacra XIII. Allí fue donde Florencia Eliana Mancilla apuñaló hasta la muerte a Alexis Damián Baciocchi, un tatuador y profesor de música de 35 años que, según dijo, la acosaba sexualmente y amenazaba a sus hijos y otros miembros de su familia.

En el video la victimaria explica que: "Le dije lo mal que me sentía día a día. Traté de ser sincera con él y decirle que lo quería matar porque no me dejaba tranquila. Así que discutimos y lo apuñalé".

"No sé cuántas veces. Se movía mucho, no me dejaba hacer algo limpio y que no sufra", sostuvo la mujer durante el estremecedor relató y aclaró: "En realidad quería que sufra, pero mi intención no era quitarle la vida, sino que se asuste de mi y sepa que no se podía meter conmigo".

Mancilla aclara que ella dio aviso a la policía sobre lo sucedido, e incluso dio todos sus datos, pero los efectivos policiales aún no se habían acercado al lugar.

"Espero que se apuren. Quiero salir de esta escena que no es linda para nadie. Les pido perdón a todos mis seres queridos, a los padres de mis hijos que le tenían miedo. No podía permitir que alguien tan insignificante les causara dolor", agregó la mujer, a quien se puede ver en evidente estado de shock y con las manos ensangrentadas.

En este sentido, concluyó: "Ya nadie va a volver a tocarme. No quería llegar a esta instancia. Quería que parara, que dejara de manosearme".

Baciocchi había sido docente de Mancilla en el colegio Polivalente de Arte de la ciudad cuando ella tenía 14 años, por lo que una de las líneas de investigación apunta a determinar si la historia de acoso y abuso inició en aquel momento.

Por el momento, la mujer fue detenida y se negó a declarar ante la justicia, confirmaron fuentes del juzgado de Tierra del Fuego donde se investiga lo sucedido.

Además, Mancilla fue sometida ayer a una pericia psiquiátrica a cargo del perito judicial Mariano Ripolli y su defensa solicitó formalmente la excarcelación.