Evan Rachel Wood protagonista entre otros éxitos de la serie 'Westworld' relató en un documental estrenado en el Festival de Cine de Sundance que fue violada por Brian Warner, más conocido como Marilyn Manson, durante el rodaje del videoclip "Heart Shaped Glasses".

La actriz reveló que el cantante la obligó a tener sexo frente a las cámaras y con el personal de rodaje presente.

Evan, que ahora tiene 34 años aseguró en el documental "Phoenix Rising" que fue "esencialmente violada en cámara" por el cantante mientras el equipo de rodaje capturaba la escena sin intervenir.

"Habíamos hablado sobre una escena de sexo simulado, pero cuando las cámaras empezaron a rodar él me penetró de verdad. Yo nunca accedí a eso. Fue un caos completo y yo no me sentí segura. Nadie estaba cuidándome", relató Wood, quien empezó a salir con Marilyn Manson cuando ella tenía 18 años y él, 37.

"Sentí asco, como si hubiese hecho algo vergonzoso. Me podía dar cuenta de que el equipo de rodaje estaba incómodo y nadie sabía qué hacer. Fui coaccionada a mantener un acto sexual con fin comercial bajo engaño. Ese fue el primer crimen cometido contra mí. En esencia fui violada en cámara", relató la actriz sobre el abuso sexual que sufrió a los 19 años.

Lo que se ve en el video de "Heart Shaped Glasses" no sería la única instancia de violencia de género sufrida por la actriz durante el tiempo que estuvo con Manson, con quien llegó a estar comprometida para casarse.

Tras separarse de Manson Wood habló sobre la violencia de género sufrida en una relación pasada pero recién ahora le puso nombre y apellido a su abusador.