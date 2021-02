En un país donde a diario hay un femicidio este tipo de manifestaciones deberían ser suficientes para que la Justicia actúe de oficio y evite otra muerte.

El hombre es un violento. Amenazó y golpeó a su mujer y cuando se iba martilló su auto demostrando que podía ser aún más violento.

Según informó la Policía, el hombre, identificado con sus iniciales J.V., está sospechado de los delitos de amenazas calificadas, desobediencia a la autoridad y violación de domicilio todo lo que se comprueba fácilmente a través del video.

Mientras lo filma, la mujer le dice que no tiene cómo defenderse. Y le reprocha que el la “cagó a palos”. “Me hiciste re cagar. Mira cómo me dejaste. Me cagaste a palos recién. Qué es lo que tenés en la cabeza”, se escucha.