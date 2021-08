"Lupe denunció a Ricardo Bussi más de once veces. Ratificó, tuvo que contar una y otra vez la historia. Nos piden que vayamos a la Justicia, pero no hacen nada. No solo eso, sino que recibió amenazas del comisario Ramón Ardiles", explicó Fardin en su cuenta de Instagram.

Le mujer de 26 años denunció por abuso sexual y usurpación de identidad al legislador Ricardo Bussi, pero la Justicia de Tucumán no investigó el caso.

"Tenemos miedo de que sea una desaparecida más en democracia", afirmó el abogado Salvador Iovane cuando explica el estado en el que está la causa de “Lupe” (su verdadera identidad se mantiene bajo reserva).