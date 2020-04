Gabriela Fernández Aberastaín, una profesora de fitness de la ciudad de San Luis, denunció haber sido víctima de pornoextorsión y de la viralización de un video íntimo por parte de su ex y de la actual pareja.

La persona que compartió ese material en las redes fue supuestamente Tatiana Yacarini, la actual novia de su exnovio, quien actuó por ira y celos al creer que su pareja aún seguía manteniendo una relación con Gabriela.

“Él me amenazaba con viralizar las fotos mías, y cuando se puso en pareja con esta mujer, ella me escribía constantemente para saber si él me hablaba”, contó la víctima en diálogo con C5N, y aclaró: “Yo me separé por violencia de género, sufrí muchos golpes y hostigamientos”.

Según su testimonio, a pesar de las explicaciones de Aberastaín, Tatiana continúo escribiéndole y subiendo el tono, hasta incluso amenazar a sus hijos. Luego, su ex la invitó a verse, y como se negó, le envió “un video que le había mandado en el ámbito privado cuando éramos pareja”, a su actual novia, y entre ambos lo viralizaron.

El video, incluso, llegó a través de un mensaje privado en su cuenta de Instagram al hijo de Gabriela, quien afortunadamente no lo vio. La víctima se presentó en la Comisaría Primera, asesorada por la Secretaría de la Mujer, para hacer una denuncia por amenazas y la Justicia actuó rápidamente: horas después, tenían una orden de restricción.

Tras la denuncia y sendos allanamientos, la instructora continuó recibiendo amenazas y agravios. Además, perdió a un patrocinador y los padres del colegio adonde asiste el hijo de 9 años de le pidieron a las autoridades “que separe al menor de la institución por considerarlo una mala influencia para sus hijos”.