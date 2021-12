A pesar de las denuncias en su contra por acoso y maltrato el canal América sigue manteniendo en su puesto a Antonio Laje.

Roberto Navarro fue colaborador del programa que conducía Laje en C5N y vio con sus propios ojos como el periodista "manoseaba" a una compañera que claramente no estaba de acuerdo con ese trato pero no decía nada para que no la echaran.

Navarro también contó que un periodista que trabajaba en el programa era tan maltratado que debió recurrir a ayuda psicológica.

Pero ante la impavidez del canal que lo contrata Navarro le pidió al aire a los funcionarios del Frente de Todos que no le den más entrevistas a Laje ya que eso de alguna manera es una complicidad con la actitud acosadora y maltratadora del conductor de Buenos Días América.