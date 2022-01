Sucedió en Chubut, del año 2012. El actor estaba allí junto al elenco de la obra en la que trabajaba. Una masajista contó que sufrió un episodio de abuso sexual al ir a atenderlo.

Los textuales se dieron a conocer por el periodista Pampa Mónaco, quien presentó la declaración de la masajista, cuya identidad se reserva, en el programa Nosotros a la mañana .

"Fabián Gianola y parte del elenco estaban hospedados en el hotel. Gianola había pedido mi servicio de masajes. Coordinamos la hora, me dirijo al lugar llevando mi camilla, muy contenta porque tenía que hacerle masajes a un famoso".

"Cuando me llevan a la habitación, él estaba esperándome cubierto con una toalla chica en la zona íntima, era la primera vez que me pasaba con un cliente que me esperara así, me puse un poco nerviosa pero iba a hacer mi trabajo, no le di importancia", continuó su relato.

Y agregó: “Lo que me incomodó todo el tiempo que duró el masaje, fue que no paraba de hacer poses en la camilla, todo el tiempo me pedía que le diera masajes en los glúteos y debajo del glúteo a lo que yo no accedí”.

La masajista explicó que terminó su servicio y, mientras cerraba su camilla, “él estaba semisentado en la cómoda que había en la habitación con las piernas abiertas con esa minitoalla”.

“Me agarró con las piernas, me abrazó y me empezó a besar. Allí empiezo a hacer fuerza para sacarlo, muy asustada, jamás había vivido una situación así, muerta de miedo, sabiendo que podía ser violada o abusada”, declaró.

Además, sumó a su relato una frase estremecedora que le habría dicho el actor: “Me suelta y me dice: ‘¿Sabés quién soy yo? Vas a estar con Fabián Gianola, negrita’”.

Horas atrás y antes de conocerse esta nueva denuncia, la Asociación Argentina de Actores suspendió a Gianola luego del pedido de expulsión que hizo el colectivo Actrices Argentinas.

La suspensión fue confirmada en su cuenta de la red social Twitter por el abogado Alejandro Cippolla, que patrocina a una de las denunciantes de Gianola, la actriz Fernanda Meneses.

"Dieron la suspensión inmediata de Fabián Gianola de @actoresprensa a raíz de nuestra denuncia", retwitteó Cipolla a partir de un posteo de una radio que lo entrevistó.