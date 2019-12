La mujer que había sufrido quemaduras en más del 85% de su cuerpo tras una pelea con su pareja en José C. Paz, murió este martes a la noche en el Hospital Domingo Mercante donde se encontraba en coma farmacológico y estaba con pronóstico reservado.

Según aseguró María, su madre, "ella no se roció con una botellita de alcohol" sino que fue su pareja, Cristián Sánchez quien "la prendió fuego por el modo en que ella estaba quemada". En su declaración Sánchez había dicho que Bárbara se había tirado alcohol encima y se prendió fuego sola.



"Es el típico caso como el de Wanda Taddei, donde él después quiso cubrirse", dijo, y cree que Sánchez "se quiso cubrir quemándose una mano y las piernas", y aseveró que "en la cara no tenía ninguna" marca cuando lo vio tras el episodio.

Además, comentó que vio mensajes de texto entre sus hijas en los que Bábara le decía a su hermana que "estaba esperando a cobrar la plata de sus hijos para irse, porque se quería separar".



El hecho, que se dio a conocer este martes, ocurrió el sábado último en una casa de la calle Muñiz al 5900 de José C. Paz, tras lo cual la víctima fue internada en terapia intensiva en el mencionado centro asistencial, mientras que su pareja también fue atendida en el mismo hospital con quemaduras en brazos y piernas.



“Estamos tomando todas las declaraciones y esperando las pericias. Hasta el momento no hay elementos firmes para sostener que se trató de un intento de femicidio por parte de la pareja, pero estamos en plena etapa de investigación y no se descarta ninguna hipótesis”, dijo ayer a Télam una fuente judicial.



Además, indicó que las lesiones que Sánchez presentaba son compatibles con las maniobras que declaró haber hecho, abrazando a su pareja, para intentar apagar el fuego.



Tanto voceros policiales como judiciales indicaron que de acuerdo a lo que surge de las declaraciones de dos médicos que en el hospital llegaron a dialogar con Bárbara antes de que pierda la consciencia, la propia víctima les dijo que ella misma se había rociado con alcohol y generado el fuego.

Sin embargo, la madre de la víctima, María, denunció todo lo contrario en declaraciones efectuadas a la prensa en la puerta del hospital, es decir, que su hija llegó a contarle a una amiga que “Cristian la había prendido fuego” y sospecha que cambió su versión "por miedo".



La causa, caratulada inicialmente como “averiguación de ilícito”, está a cargo de la fiscal Gloria Silvana Reguan, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 22 descentralizada de Malvinas Argentinas, y las actuaciones policiales las realiza la comisaría 1ra. de José C. Paz.