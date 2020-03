Este jueves, en una nueva entrevista que consedió el presidente de la Nación, Alberto Fernández, a la TV Pública, contestó a la consulta que le realizó la periodista Diana Zurco por los desalojos que están viviendo varias personas de la comunidad travesti y trans.

El jefe de Estado propuso públicamente la suspensión de los desalojos pero algunos dueños de hoteles y viviendas continúan ejecutándolos. Así sucede en el hotel Saavedra del barrio de Once donde viven más de 15 personas, muchas de ellas travestis y trans, que están en riesgo de ser desalojadas.



La activista y trabajadora sexual Georgina Orellano difundió la denuncia: “Ocho compañeras del colectivo travesti trans se encuentran en situación de emergencia habitacional. Viven en Hotel Saavedra del Barrio de Once, abonan 800 pesos por día. En ese hotel viven y además trabajan”. “Desde el sábado dejaron de pagar imposibilitadas de poder trabajar, el dueño desde este lunes las hostiga y amenaza con dejarlas en la calle sino le abonan la deuda. Hoy a la mañana ya les cortó la luz de sus habitaciones”, relató el jueves por la noche.



“Si bien la pandemia y crisis sanitaria afecta a todos y todas, no es verdad que nos afecta a todos y todas POR IGUAL. Particularmente quienes sufrían la falta de acceso a una vivienda digna y de trabajo formal, en estas condiciones se ven sumamente afectadas”, indicaron desde el espacio de la legisladora Ofelia Fernández.



El medio Nueva Ciudad habló con Silvana Patricia Chocobar, quien vive en el hotel Saavedra, y relató que el dueño es muy agresivo, que las amenaza con desalojarlas si no pagan los 800 pesos por día que cobra por las habitaciones y que, pese a firmar un convenio con la fiscalía para dejar de cobrar y de desalojar a personas, continúa intentando obtener dinero o expulsar a les inquilines. “No sé a dónde quiere llegar esta persona, el asunto de él es hacer plata, es lo único que le importa”, cuenta Chocobar.



“Me dice que le pague y yo le digo que cuando levanten la cuarentena voy a ir a trabajar, pero me dice que llame a clientes para que vengan y yo no lo voy a hacer porque tengo que cumplir la cuarentena”, explicó al medio Nueva Ciudad.



Orellano difundió un video en el que se ve al dueño del hotel sacarle un televisor a una de las personas que no pudo pagar la habitación. “Ya intervino el Ministerio de las Mujeres, Defensoría LGBT, el programa de género del Ministerio Público de la Defensa y desde AMMAR junto a Francisco Quiñones Cuartas del Mocha Celis se las está acompañando. Quienes sean de la zona y desean colaborar llevando alimentos el Hotel está ubicado en calle Saavedra 42, preguntar por Silvana habitación 7”, explicó.