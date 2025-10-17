"Gastón B" dijo Soledad Larghi que se llama el hombre que comenzó acosándola en las redes sociales en forma intensa para luego pasar a la acción y aparecérsele en persona.

En primera persona narró el calvario que tuvo que atravesar para lograr que la policía ponga una distancia entre ella y la persona que se obsesionó con su presencia.

"Pensaba que le mandaba mensajes en cámara, que me ponía ropa porque él me la sugería" contó Larghi para explicar el tipo de razonamiento turbio que se movió dentro de la cabeza de su acosador.

El relato completo

El hecho ocurrió en 2017 y Soledad Larghi sufrió su acoso por varios meses.