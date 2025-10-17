570 mensajes
La periodista Soledad Larghi contó el acoso y la violencia verbal que sufrió por parte de un hombre que imaginaba que era su novio
"Viví una situación terrorífica" contó Larghi sobre lo que vivió desde que un acosador comenzó a rondarle cerca y tuvo que pedir una perimetral.
"Gastón B" dijo Soledad Larghi que se llama el hombre que comenzó acosándola en las redes sociales en forma intensa para luego pasar a la acción y aparecérsele en persona.
En primera persona narró el calvario que tuvo que atravesar para lograr que la policía ponga una distancia entre ella y la persona que se obsesionó con su presencia.
"Pensaba que le mandaba mensajes en cámara, que me ponía ropa porque él me la sugería" contó Larghi para explicar el tipo de razonamiento turbio que se movió dentro de la cabeza de su acosador.
El relato completo
El hecho ocurrió en 2017 y Soledad Larghi sufrió su acoso por varios meses.