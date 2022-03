Lucila Martin, la hermana de Christian, dio un terrible testimio en nota con Santiago Cúneo, periodista enfrentado con el corresponsal en Europa. La mujer acusó al periodista de haberla golpeado fuertemente hasta casi matarla y de abusarla, por lo que lo denunció penalmente por violencia de género en Londres.

Cuando Cuneo la entrevistó, le preguntó si era la hermana de Christian Gonzalo Martin Bula y ella respondió: “Desgraciadamente, si”. Además, Lucila aseguró que Christian “odia a la Argentina, al futbol argentino, al mate, a todo”.



Recuerdos del horror

La mujer acusó a su hermano de haberla golpeado salvajemente: “Me salvé porque me encerré en el baño. Durante una hora y media, estuvo pegándome, ahorcándome”.

“Me tiró en la cama, se tiró encima mío y me empezó a ahorcar. Yo gritaba, él me tapaba la boca. Me ponía contra una esquina y contra la otra. Empecé a gritar ‘Help’ desde el baño. En ese momento estábamos trabando para Fox”, relató.

Los hermanos compartían trabajo en esa cadena desde Inglaterra.