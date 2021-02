FuerzaAéreaArgentina on Twitter

La Fuerza Aérea Argentina no esperó a la condena de la Justicia y destituyó a Javier Galván a quien no dudo en calificar como femicida y así dejó en claro que no tolerarán este tipo de conductas que resultan incompatibles con los valores que sustentan el accionar de la Fuerza.

Además lamentaron la pérdida de Ivana a quien consideraron personal civil de la Fuerza Aérea y le envió sus condolencias a la familia.

“La Institución lamenta la pérdida de la personal civil Ivana Módica. Ante este aberrante hecho , la Fuerza se encuentra consternada expresando su más fervientemente repudio a toda violencia de género, como este atroz femicidio. Acompañamos a su familia en este doloroso momento.”— FuerzaAéreaArgentina on Twitter Link FuerzaAéreaArgentina on Twitter