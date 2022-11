Kiara Acosta es una influencer que denunció en sus redes sociales la discriminación que sufrió en el gimnasio donde entrenaba en Palermo, que le suspendió la membresía "por ser trans y por tener una cuenta en Onlyfans", en un claro ejemplo de discriminación por su identidad de género. También adelantó que hará la denuncia en el Inadi e iniciará acciones legales contra el emprendimiento: “Hoy me entristece un montón decirles que al gym que iba no voy a ir más. Estas cosas que me pasan me hacen replantearme tantas cosas...¿Soy un mal ejemplo? Todo porque una mamá me googleó para saber quién yo era y al ver que tengo un perfil en Onlyfans decidió llamar al gimnasio para decirles que si yo seguía yendo, sus hijas no iban a ir más”.

Kiara se dio a conocer por su participación en el reality "Despedida de Solteros" de Telefé, en 2017. En 2019 se hizo viral un video en el cual denunció que en el boliche Rose in Rio de Costanera le impidieron ingresar “porque parecés un hombre y no estás buena como tu amiga”, y consiguió una clausura temporal del boliche y el pago de una multa al gobierno de la Ciudad y una indemnización para ella.