A partir de anoche debería haber cambios en el programa de Leo Montero, de hecho desde las redes muchos reclaman que directamente levanten el programa que realmente mira muy poca gente.

Y es que en el programa de Canal 9 hicieron una pregunta bastante desagradable donde los concursantes debían responder en qué localidad de Uruguay había "aparecido el cuerpo sin vida" de Lola Chomnalez, la nena de 15 años asesinada en 2014..

Más allá de que la producción todavía no aprendió que ya no se pueden utilizar estos eufemismos, los cuerpos no aparecen sino que las chicas son asesinadas.

Pero además el conductor se permitió hacer un chiste con un tema tan sensible porque uno de los concursantes había puesto mal el cartel con la respuesta. ¿En serio nadie se dio cuenta?

Por suerte las redes le mandaron un par de mensajes al canal, al programa y al conductor.

“@DJPradon $20.000 eso vale la memoria de una piba asesinada. Unos vivos bárbaros, Montero y compañía.”— 💚 ᴮᴱ아니 - Ani⁷☀️ on Twitter Link 💚 ᴮᴱ아니 - Ani⁷☀️ on Twitter

“@DJPradon Increíble. Y una risa de fondo. No tienen respeto.”— Cicca on Twitter Link Cicca on Twitter

“Me imagino a los padres de Lola Chomnalez mirando un programa de preguntas y respuestas de repente Leo Montero pregunta esto. ¿Nadie piensa?”— CapitánHorton2027 on Twitter Link CapitánHorton2027 on Twitter

“Nadie les dijo “che, no da?” , no podes, sinceramente no podes caer tan bajo, que vergüenza leo Montero y canal 9 https://t.co/jdicg4xzV2”— Brian Arias on Twitter Link Brian Arias on Twitter

“Ya el programa de leo Montero debería ser denunciado, no puede pasar semejante situación...”— Tomas Sanchez on Twitter Link Tomas Sanchez on Twitter

“Repudio total al programa @MDN_C9 y a Leo Montero https://t.co/kPCKEE9rqQ”— Ivana22_38 on Twitter Link Ivana22_38 on Twitter

“Leo Montero @soyleomontero y @canal9oficial ¿Qué mierda tienen en la cabeza? ¿Nadie que diga en la producción "che me parece nos fuimos a la mierda"? https://t.co/u1mTwAyT5k”— Sisi 🧡 on Twitter Link Sisi 🧡 on Twitter

“De los creadores de "el juego de preguntas y respuestas sobre el femicidio de Ángeles Rawson" llega: hoy juegan sobre el femicidio de Lola Chomnalez. Para Canal 9, Leo Montero y los productores de ese programa de mierda, nuestras vidas son un juego.”— jaz 💚💜 on Twitter Link jaz 💚💜 on Twitter

“Es más, lo levanto pero antes te pongo a Leo Montero a pedirle disculpas a la familia de Lola y a todas las mujeres, y a explicar que, por haber considerado que está era una buena pregunta e incluso bromear cuando se hizo, el programa no puede seguir.”— Nati 💚 on Twitter Link Nati 💚 on Twitter