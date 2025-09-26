Gustavo Cordera no escarmienta y volvió a provocar en su participación en el documental "Barreda: el odontólogo femicida". Allí defendió a quien asesinó a su mujer, sus dos hijas y su suegra en 1992.

Cordera justificó la reacción del femicida con una interpretación rebuscada del tema ‘La argentinidad al palo’ de la Bersuit Bergaravat.

Sobre la frase "Locati, Barreda, Monzón y Cordera también matan por amor", el cantante reaccionó: "Me puse en su lugar como diciéndole a todos ellos que yo también me puedo equivocar. Cualquiera puede cometer un asesinato en cualquier momento. Hasta yo puedo cometer un crimen".

Y lo completó: "Para mí, Barreda simboliza una injusticia cometida sobre una persona que reacciona de una manera violenta para salir de esa injusticia".