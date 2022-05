El domingo pasado, el diputado por La Libertad Avanza, Javier Milei, dijo en la Feria del Libro: “No voy a estar pidiendo perdón por tener pene; no tengo por qué sentir vergüenza de ser un hombre blanco, rubio y de ojos celestes”.

En ese marco, la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, cuestionó el discurso negacionista del diputado de ultraderecha, quien además comparó el ministerio con pedir "perdón por tener pene".

Gómez Alcorta, en diálogo con Radio 10, lamentó las opiniones sesgadas de Milei al preguntarse: "¿Cómo hacés para debatir o dar tu opinión si en frente tenés una 'derecha zombie, terraplanista'? Una derecha que te niega el cambio climático, que te dice que no te tenés que vacunar y que hay que cerrar un ministerio porque tiene pene. No hay modo".

La ministra de Mujeres dijo está dispuesta a "discutir e intercambiar opiniones con cualquiera", pero dejó en claro que el posicionamiento respecto de la igualdad de género es "profundamente ideológico".

"Hay gente que piensa que a las mujeres no nos da y otras personas que pensamos que partimos de diferentes lugares, de más atrás", sintetizó la ministra.

Por otra parte, dijo que la razón para querer cerrar el Ministerio no se trata de que le tienen “miedo a las mujeres” y argumentó: “Los feminismos en general, con todas las diferencias que tienen, buscan la igualdad. Uno se pregunta por qué matan a las mujeres por ser mujeres, por qué no violan a los varones como nos violan a nosotras. Lo cierto es que a nosotras nos cuesta encontrar trabajo formal, trabajar la misma cantidad de horas que los hombres. No es casualidad que en el mundo haya solo 10 presidentas o jefas de estado entre los 190 y pico de países que hay; no es casualidad que haya dos ministras de 20 ministerios; no es casualidad que haya dos gobernadoras de 24 provincias", detalló.