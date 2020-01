TN - Todo Noticias on Twitter

La justicia tucumana decidió que las denuncias de abuso sexual contra el ex gobernador provincial y actual senador José Alperovich sean investigadas tanto en esa provincia como en la Ciudad de Buenos Aires.

En una audiencia pública que comenzó a las 10 horas en los Tribunales Penales de Tucumán, el vocal de la Cámara de Apelaciones en lo Penal, Enrique Pedicone, determinó que los hechos acontecidos en ese distrito deben ser investigados por la justicia provincial, mientras que los producidos en la Ciudad de Buenos Aires le corresponden a la justicia porteña.

De acuerdo a la denuncia presentada por la sobrina de Alperovich, cinco de los abusos sexuales ocurrieron en Buenos Aires y dos en Tucumán.

“En el artículo 24 inciso 7 bis, la Corte Suprema de Justicia conocerá las cuestiones de competencia y los conflictos que se planteen entre jueces y tribunales que no tengan un órgano jerárquico superior común. Si ambos magistrados se contradicen por creer que ambos magistrados creen que la competencia le compete al otro no hay solución. Si la Cámara porteña decidió como lo decidió no tiene ninguna potestad porque la ley 48 se la niega. De modo que si esta Cámara falla como falla, tiene el mismo rango y el mismo peldaño que la Cámara porteña”, remarcó Pedicone.