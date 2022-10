Mientras una parte de la sociedad empieza a comprender qué es la violencia de género el periodista santafesino Bruno Ballesteros de la radio Sol 91.5 de esa provincia agredió verbalmente y amenazó con tirarle un celular a su compañera Laura Kretschmen sólo porque tenían opiniones distintas.

Lo paradójico del tema es que estaban debatiendo justamente sobre violencia machista, una materia que Ballesteros parece tener bastante clara.

"Dejame hablar, la puta madre, te voy a tirar con el teléfono celular", sentenció Ballesteros cuando su compañera intentaban acotar algo. Ella le advirtió que estaba siendo violento, y le respondió: "Me parece una estupidez. No me dejás hablar, ¿qué es peor? ¿cortar la libertad de expresión a alguien o decir que te voy a tirar el celular?, completó su idea el periodista sin darse cuenta de que no hay un delito mejor que otro. Ambos son delitos y ambas cosas son violentas.

El violento episodio no tardó en volverse viral y despertar fuerte rechazo por parte de usuarios y de organizaciones feministas.

Ante la repercusión que tuvo el hecho el periodista intentó una especie de descargo sin ninguna autocrítica y de esos que empiezan “si alguien se sintió ofendido…” y si. Si estás haciendo este descargo es porque sabés que ofendiste a alguien.