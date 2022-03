Días después de denunciar pública y judicialmente a su hermano por violencia de género, Lucila Martin relató este miércoles cómo fue la secuencia que la llevó a temer por su vida a manos de su propio hermano, el periodista Christian Martin.

La mujer se reconoció "conmocionada por el revuelto que se está armando" a raíz de la denuncia por violencia de género pero agregó: "Estoy bien porque encontré mi historia clínica y estoy más tranquila que nunca".

Lucila explicó que su hermano y ella pasaron "días sin dormir, trabajando" en Londres, y el episodio de violencia de género intrafamiliar se produjo al final de la última jornada, cuando ella estaba lista para acostarse a dormir y el periodista y corresponsal tenía la cara "transformada".

"Estábamos trabajando para un canal de televisión, yo estaba en el segundo piso (del hotel), él estaba en el tercero. Cuando terminamos de editar el informativo de la 1 am yo hablo con la persona que estaba cuidando a mi hija en ese momento y me dice, conociendo la situación (laboral), 'subí a tu habitación de vuelta (había bajado a fumar) y andá a dormir por lo menos dos horas'. Voy, me ducho, me pongo el pijama y mi hermano, que seguía en mi habitación en vez de irse a la suya, me dice 'qué hacés?'. Le digo que me voy a dormir y me dice que no y me pone una almohada en la cabeza", relató la mujer.

"Le dejé un rasguño en la cara, me da la vuelta, me agarra las manos por detrás y me empieza a ahorcar. Se me tiró arriba y me lleva del cuello de una punta a la otra de la habitación", recordó.