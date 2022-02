El descargo del presidente de la Liga Argentina por los Derechos Humanos después de golpear a una mujer

Después de haberle pegado una a una empleada de una terminal de ómnibus de Santa Clara, que quedó registrada en la cámara de seguridad de la boletería, el presidente de la Liga Argentina por los Derechos Humanos, José Schulman, elaboró un pedido de disculpas en su Facebook.

En el texto reconoció que adoptó una “conducta reprochable”. “Pido públicamente disculpas por haber llevado adelante una conducta reprochable en una terminal de ómnibus. Soy consciente de que mi comportamiento con una trabajadora fue inaceptable y nada lo justifica”, aseguró Shulman.

“Como muches saben, soy discapacitado motriz y pasaron muchas horas de espera de un micro para regresar, que me produjeron un enorme dolor y me desencajaron. Eso fue verdaderamente lo que me ocurrió”, detalló en su Facebook.

Para cerrar, manifestó que estaba “arrepentido” por lo que hizo, al hablar de “acciones contrarias a sus convicciones”, y afirmó que a esto último se lo hizo saber a la trabajadora que agredió.