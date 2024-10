Las imágenes que mostró C5N sucedieron el miércoles a la noche en Mendoza. Un hombre intentó abusar sexualmente de una comerciante de un local.

Tras conocerse los videos, ella hizo la denuncia y el sospechoso fue detenido por las autoridades en el Barrio San Martín tras un operativo de inteligencia. Se trata de Maximiliano Agüero, quién tiene varios antecedentes penales. La causa quedó catalogada por privación de libertad y abuso sexual.

La comerciante dio su testimonio a MDZ Radio:. “La verdad que me siento muy bendecida de estar rodeada de vecinos y de gente que no tuvo miedo, que se involucró. Una amiga que siempre pasa y me compra velitas pasó y me vio. Sospechó, vio algo raro y no dudó en empezar a avisarle an mis vecinos. Y todos vinieron. Yo siento que ellos fueron los que me salvaron”.

Sobre el video que quedó registrado en la cámara del local, la mujer admitió: "No lo puedo ver mucho el video. Y encima ya tengo una versión completa con lo que viene después y no se ve nada, pero se escucha. Y para mí es muy fuerte. Lo vi una vez y no lo he podido volver a ver".

“Yo me lo pregunté. Qué pelotuda, ¿por qué lo dejé entrar?. Pero yo no soy una persona que tiende a pensar lo peor de la gente”. Y agregó: “Yo trato de atender a todas las personas por igual con mi forma de ser que todos conocen. Trato de ser cálida, trato de ser amable y no me gusta hacer diferencias de cómo atiendo o trato a una persona por cómo viene vestida o cómo es su rostro”.



Luego se preguntó: “Yo tenía una lata porque hay un mueble que quiero pintar. ¿Por qué no le partí la lata en la cabeza? Pero en el momento yo creo que uno no es dueño de cómo reacciona. Yo no sé si lo que hice lo pensé, lo decidí, no sé. Te pones en automático”.

Reincidencia

"Una persona, al ver el video, reconoció en él a su abusador. Ella había radicado la denuncia, le reconoce la cara, reconoce la voz y me pasó sus datos. Y yo al hacer la denuncia referí la denuncia de ella. Entonces ya están como juntas", concluyó la mujer.