El nuevo campeón de la Liga parece no saber qué hacer con la denuncia por abuso sexual contra Sebastián Villa.

Primero se pusieron a disposición de la denunciante pero nunca separaron al jugador del plantel, lo saludaron por su cumpleaños y ahora el Patrón Bermúdez dijo públicamente que "el único que dictamina si alguien es culpable o no es un juez", dejando en claro que no van a hacer nada hasta que no haya un fallo de la Justicia.

Pero lo más loco es que utilizó la teoría de los dos demonios para intentar instalar que el colombiano también es una víctima de esta situación.