La periodista y conductora, Agustina Peñalba, quien forma parte del programa ‘Andate a Dormir Vos’ de C5N, fue protagonista de un difícil momento al aire donde se expuso y mostró el calvario que está atravesando.

La joven comunicadora decidió exponer la situación que vive a raíz de un acosador, identificado como Walter Graciano, quien desde hace meses hace de su vida un tormento.

Si bien la periodista ya había denunciado esto públicamente a través de streaming hace un tiempo, en esta ocasión no aguanto más y se quebró ante las cámaras de C5N.

Allí relató cómo comenzó a hostigarla esta persona, quien estuvo en prisión durante un mes justamente por el mismo delito hacia otra mujer y quien fuera diagnosticado con problemas de salud mental.

Agus Peñalba se quebró en su relato y pidió a las fuerzas policiales que tomen medidas serias, ya que la sometieron a un interrogatorio que no tuvo ningún efecto porque el hombre fue liberado inmediatamente después de su presentación ante la policía.