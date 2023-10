Estupor en el voley nacional tras la detención de un hombre de 66 años, por estar acusado de haber filmado a una nena de 10 años que se encontraba en el baño en un restaurante ubicado en la ciudad balnearia de Villa Gesell.

Se trata de Jorge Guardamagna, quién se dedica a organizar torneos de vóley desde hace más de 20 años y también se desempeñó como árbitro de la disciplina. Además de ser el organizador de esos campeonatos todos los años en Villa Gesell, también está a cargo de los torneos de jugadoras de 12 años, Sub 16 y escolares.

A Guardamagna lo detuvieron en el restaurante Puerto de Palos luego de que en su teléfono celular, el cual fue secuestrado, se encuentren fotos de niñas a las que se les veía la ropa interior. La nena, por su parte, es hija de una jugadora de vóley que forma parte de un torneo organizado por el acusado.

Cómo lo descubrieron

"Una de las chicas, que tiene 10 años y es la hija de una compañera nuestra, fue al baño. Volvió muy angustiada diciendo que había visto un teléfono que la estaba grabando. Le contó a la madre esta situación y dio detalles de cómo era el teléfono que la estaba grabando por una ventana del baño. La madre y la coordinadora del club subieron al baño para ver si había alguien adentro", contó una testigo.

Y agregó: "Salió Jorge de la cocina preguntando qué pasó y le cuentan la situación. Le dicen 'mostrame tu teléfono' y lo mostró. Los datos coincidían. Pidieron que muestre la galería y no estaba el video ni en WhatsApp. Se le devolvió el teléfono. Otra chica dijo '¿por qué no le revisan la papelera?' Va otra madre a pedir el teléfono y se lo pide a una de las mozas porque Jorge estaba en la cocina".

Y concluyó: "El teléfono me lo dieron a mí, abrí la papelera y ya había indicios de que podía ser él el que tenía el video. Me angustié. Se lo di a otra persona y me fui. Estaba el video de ella y se empezó a alterar toda la situación".

Guardamagna fue detenido por personal de la comisaría 1° de Villa Gesell de la Policía Bonaerense, mientras que en la causa interviene la Unidad Funcional de Instrucción 6 de la ciudad balnearia.

El comunicado de la Federación de Voley

"Las pruebas son contundentes y las acciones realizadas prima facie por el principal organizador del torneo son totalmente inaceptables. Nuestra más profunda solidaridad con la menor que resultase víctima y su familia, y nos ponemos a su entera disposición, tanto con ellas como con el club afectado".

"Deseamos que la Justicia actúe de forma rápida y contundente, y que de ser encontrado culpable se lo condene con todo el peso de la ley. Cabe aclarar que la FMV no participa de ninguna manera de este torneo, pero sí presta históricamente colaboración con la organización del mismo, como de tantos otros, ya que muchísimas instituciones afiliadas eligen estos eventos para llevar a competir a sus equipos"

"Que el accionar totalmente repudiable de una persona, no manche este hermoso deporte. Seguimos y seguiremos luchando por un deporte con un ambiente seguro y sano para todos/as sus participantes".

Señales de alerta en casos de abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes:



-El relato de la chica o chico.

-Lesiones físicas en zona genital.

-Embarazo o infecciones de transmisión sexual (especialmente en menores de 13 años).

-Conocimientos sobre la sexualidad que no se condicen con su edad.

-Juegos sexuales inapropiados.

-Retraimiento.

-Problemas con el control de esfínteres.

-Depresión.



Qué hacer ante un caso de abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes

En caso de abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes, comunicarse telefónicamente con el 137 o el 102. Son líneas nacionales y gratuitas que brindan contención, asistencia y acompañamiento. También es posible consultar por WhatsApp al 11 3133 1000.