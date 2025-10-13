Pablo Laurta es el presunto autor del doble femicidio en Córdoba de su expareja y exsuegra, y fue apresado cuando quería huir con su hijo de cinco años a Uruguay.

Laurta es creador de la web "Varones Unidos", organización defensora "de los derechos de los hombres", todo un perfil de su personalidad que terminó con los dos asesinatos.

Sin embargo, para Chiche Gelblung todo esto es poco para catalogar el caso como femicidio y se enojó con su compañera de Crónica por poner el prisma del feminismo en este caso.