Este jueves en su conferencia de prensa diaria, esta vez desde su casa por estar aislada, Gabriela Cerruti consideró que las críticas que hizo la titular del PRO, Patricia Bullrich, a la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidades, Elizabeth Gómez Alcorta, “son palabras que están a la altura de su habitual bajeza".

La portavoz de la Presidencia reiteró que lo que hizo la funcionaria fue “condenar la violación en grupo ocurrida contra una joven en el barrio de Palermo".

Así lo señaló en el marco de una conferencia de prensa que ofreció a los periodistas acreditados en la Casa de Gobierno vía Zoom desde su domicilio por estar aislada tras haber dado positivo de coronavirus.

La ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, compartió en Twitter una reflexión sobre el rol de la sociedad en la formación y tolerancia hacia prácticas machistas que pueden devenir en situaciones de violencia de género y en abuso sexual como el ocurrido el lunes pasado en Palermo, a lo que la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, contestó con su particular lectura del mensaje.

"Es tu hermano, tu vecino, tu papá, tu hijo, tu amigo, tu compañero de trabajo. No es una bestia, no es un animal, no es una manada ni sus instintos son irrefrenables. Ninguno de los hechos que nos horrorizan son aislados. Todos y cada uno responden a la misma matriz cultural", expuso Elizabeth Gómez Alcorta acerca del abuso sexual cometido por seis hombres que drogaron y violaron a una joven de 20 años en un auto.

"Ella es tu hermana, tu vecina, tu madre, tu hija, tu amiga, tu compañera de trabajo. La drogaron y la violaron entre seis cobardes. Millones de jóvenes estudian, trabajan y generan relaciones de amor y respeto. Pero no: ¡el Gobierno justifica al que viola! ¡Renuncie, ministra!", retrucó Patricia Bullrich también en Twitter, donde no faltaron las voces de repudio al mensaje de la titular de Mujeres, Géneros y Diversidad.

Lo que fue entendido en redes sociales como una excusa para apañar a los seis acusados, que son hombres de entre 20 y 24 años, era en realidad parte de un razonamiento extendido en varios mensajes de Twitter: "Crecimos y nos socializamos sobre las bases de una masculinidad que nos enseña que los varones tienen derecho a decidir, solos o en grupo, sobre los cuerpos de las mujeres y LGBTI+ como quien dispone de una propiedad o de una cosa", expresó Gómez Alcorta.