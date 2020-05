Un joven de 21 años quedó detenido tras el intento de femicidio de su pareja en la localidad bonaerense de Bahía Blanca: la roció con alcohol y la prendió fuego delante de sus hijas, una de las cuales tiene apenas 15 días.

El brutal episodio ocurrió el sábado pasado, cuando Maximiliano Cayumil, quien ya había golpeado a su pareja en otras oportunidades, regresó de la comisaría a la casa que compartía desde el 2019 con Cinthia. "Se para al lado de la cama y me dice que me iba a rociar con alcohol etílico para prenderme fuego”, relató la joven de 28 años.

Violencia de género: Su novio la prendió fuego delante de su hija

"Él había ido a hacer una denuncia contra mi expareja, pero no sé qué habrá escuchado en la comisaría porque cuando regresó me empezó a acusar de mostrarle el bebé a quien fuera mi anterior novio", relató la mujer.

En cuanto al ataque, Cinthia recordó que “la primera chispa no agarró, la segunda ya hizo que tome fuego”, y lamentó: “Después de eso no me acuerdo de nada".

Sus gritos alertaron a una vecina que entró en la casa, la llevó a la ducha y logró apagar el fuego, luego de lo cual la mujer fue trasladada a un centro médico.

Además de los dolores en cara y brazos, y a la dificultad para hablar por el humo que aspiró, Cinthia tampoco puede amantar a su hija recién nacida debido a las quemaduras; mientras que Cayumil se escapó tras el episodio pero quedó detenido unas horas más tarde.