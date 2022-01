En Bendita TV armaron un informe con las barbaridades que dijo Flavio Azzaro cuando una periodista de Crónica TV informaba sobre el ataque homofóbico a un bar de la comunidad LGBT.

Desde "¿Qué significa un café GLGTVTVTV? ¿Yo no puedo ir, ponele?", a "¿hay cafés que no son inclusivos, que si sos gay no podés entrar?" comenzó a derrapar desde el inicio de la nota.

Como si fuera poco, incomodó en vivo a su compañera: "A vos, Caro, ¿qué te gustan, los hombres o las mujeres?".

Las reacciones no se hicieron esperar y lo liquidaron.