La actriz Marisol Otero realizó una grave acusación de violencia de género psicológica contra su ex pareja y colega Diego Olivera, quien actualmente es el marido de Mónica Ayos y trabaja desde hace años en la televisión mexicana. Además denunció que sufrió un abuso por parte de un productor.

En diálogo con Ulises Jaitt para El Show del Espectáculo, la artista aseguró que jamás volvería a compartir un elenco con el actor.

“Tuve una pareja del medio, Diego Olivera, que no se portó conmigo y no sé si elegiría trabajar por una cuestión de que quedaste herido… sufrí violencia psicológica a full, pero ya solté”, indicó la hermana de Florencia Otero, comentando además que su ex le metió los cuernos.

“Me la hizo pasar mal. Me hizo creer muchas cosas y desconfiar de mi misma. Me trataba de loca cuando descubrí que fui infiel. No es una persona que me haya dejado un buen recuerdo para compartir un trabajo”, sostuvo Marisol, que dio detalles de la infidelidad que sufrió por parte de Olivera: "Yo no perdoné en su momento: no solo no perdoné eso sino tampoco el maltrato psicológico de decirme que estaba enferma. No me digas que estoy loca, mandarme a terapia, mientras yo estaba hablando con su propio terapeuta".

Por otro lado, la mujer de 36 años se mostró de acuerdo con las acciones que ha realizado el colectivo de Actrices Argentinas respecto al feminismo y denuncias, asegurando que la legalización del aborto es necesaria e inmediata en el país, más allá de que ella jamás se haría uno, y también detalló de manera cruda la situación de abuso que vivió con un productor al estar encerrada en un ascensor.

“Se me tiró encima y empezó a manosearme y besarme. Una persona que encima era casada. Después de eso, nunca más me llamó para avanzar con el proyecto que hacía dos meses veníamos trabajando. Fue hace mucho y tuve la fuerza de poder sacármelo de encima. Hay mucha gente que no tiene esa fuerza, como por ejemplo, muchas niñas”, expresó la cantante.