Luego de que Laura Santana, “la maestra Mariana” en Cebollitas, contara que la echaron de la tira por negarse a tener sexo con una autoridad, la actriz y cantante Mariana Rubio rompió el silencio.

La mujer, que interpretó a Roxana en el programa juvenil, dijo: “Cuando la escuché a Laura sentí miedo primero porque ella tenía 21 años, era chica pero era grande en comparación con nosotros. Nos podría haber pasado a cualquiera de nosotros. Fijate lo que pasa con Thelma, no sé si le pasó a alguna de las chicas, a mi no me pasó. Creo que con este testimonio la gente se empezó a solidarizar, yo como mujer me sentía sola denunciando esto. Laura agregó con su testimonio que había maltratos contra los chicos”.

En diálogo con el periodista Juan Etchegoyen, Rubio contó: “Se la pasan diciendo que queremos prensa, en mi caso me dedico a la música que es otro ambiente totalmente distinto. Queremos concientizar lo que fue un verdadero calvario. En ese momento no lo visualizas, Laura si por lo que sufrió”.