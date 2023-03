El jugador de la Selección argentina, Gonzalo Montiel, fue denunciado en las últimas horas por presunto abuso sexual agravado por un hecho ocurrido en 2019.

La denuncia fue hecha por la joven por hechos ocurridos el 1 de enero de 2019, durante un festejo de cumpleaños de Montiel, y que habrían consistido en “abuso sexual con acceso carnal agravado por un grupo de personas” en la casa del jugador, según indicó la abogada Raquel Hermida en una entrevista con Radio 10.

La denuncia fue radicada durante el período en que ocurrió el ataque sexual, pero la víctima no mencionó al exjugador de River ya que, según reveló, allegados la convencieron de que Montiel no estuvo en el lugar. En ese momento, la presentación fue archivada.

Ahora se conoció una serie de audios referidos al tema que vienen a ratificar su testimonio: “Imaginate que yo me despierto a las 6 de la tarde y me dijeron que me violaron, yo no me acordaba de nada, estuve semanas, meses, tratando de acordarme. Lo que me decían era que yo había tomado por mis propios medios y que Montiel no tenía la culpa, que fue el vecino”.

“Me lavaron la cabeza para encubrirlo a este hijo de mil put…. Estuve meses tratando de convencerme que él no había sido y no puedo sacarme de la cabeza su cara, violador de mierda, no sé si fue él o fueron 20 los que me violaron”

En el segundo audio difundido por Argenzuela, la víctima relató que las amenazas escalaron al punto de decirle que si nombraba al jugador iba a aparecer “con una bala en la cabeza”.

“Todo su entorno, todos que viven de su plata, querían convencerme para que no hable porque su familia no quería que se le cague la carrera. Por eso me tuve que callar tantos años, porque no quería aparecer con un tiro en la cabeza. Y mientras tanto yo seguía en vida con una marca de que violaron y no sé cuántas personas”, agregó.