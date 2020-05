Yanina Latorre no debe estar atendiendo mucho las redes sociales, más allá de sus propias cuentas, si no estaría al tanto de un esclarecedor video de la serie The Office que grafica perfectamente lo que es una estafa piramidal:

The Office (U.S.) - Intro del capítulo 19

Y ella, en su encendida defensa de las máquinas faciales de Nu Skin -que promociona y vende-, replicó casi al detalle esta misma situación