El silencio es salud
Yanina Latorre criticó a Thelma Fardin por su video y se comió la ubicada del año
La actriz había hecho un descargo contra los odiadores que ponían en duda el fallo de la Justicia y a la mediática no se le ocurrió mejor idea que criticarla pero tuvo su respuesta.
Yanina Latorre vive de criticar al resto de la humanidad sin fijarse en sus propios errores y hasta ahora le viene saliendo bien ya que a pesar de no tener ningún talento sigue trabajando en la televisión.
Pero esta vez se metió con alguien que aprendió a no callarse más y a su mensaje lleno de odio le contestó con la altura suficiente como para cerrarle la boca, cosa que difícilmente pase porque la esposa de Diego Latorre siempre tiene que decir algo y seguramente seguirá embarrándola.
Thelma respondió y las redes le mostraron su apoyo.