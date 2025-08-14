Yanina Latorre vive de criticar al resto de la humanidad sin fijarse en sus propios errores y hasta ahora le viene saliendo bien ya que a pesar de no tener ningún talento sigue trabajando en la televisión.

Pero esta vez se metió con alguien que aprendió a no callarse más y a su mensaje lleno de odio le contestó con la altura suficiente como para cerrarle la boca, cosa que difícilmente pase porque la esposa de Diego Latorre siempre tiene que decir algo y seguramente seguirá embarrándola.

Thelma respondió y las redes le mostraron su apoyo.