El ministro de Interior, Wado de Pedro, participó de una charla que contó con más de 100 niños con disfluencia en el Congreso de Tartamudez celebrado en Salta con el objetivo de concientizar y sensibilizar sobre esa condición en el habla.

Durante su discurso Wado recordó momentos difíciles que debió enfrentar: “Sufrí la discriminación y pasé por muchas situaciones. A muchos nos pasó que nos enfermamos el día anterior de dar una lección de lectura. ¿Cómo pedir un helado; cómo tomarnos un colectivo? Morirte de ganas de pedir una comida y quedarte con las ganas por elegir siempre lo único que te salía decir. Toda la vida tomé dos gustos de helado porque pensaba que eran los únicos que me salían...”.

Y mencionó al hombre que le hizo cambiar la forma de entender su problemática: "Néstor Kirchner me convocó para una charla una semana antes de morirse. Yo le dije a su secretario que no hablaba en público. Pero Néstor quería que yo hable igual, ante 5 mil productores agropecuarios en Mar del Plata. Yo insistí con que no quería y él me dijo que la tartamudez se me iba a empezar a ir cuando dejara de tener la guardia alta. Hasta ahí me enojaba mucho. Hice un clic; empecé a hacer algunas bromas yo mismo sobre mi tartamudez. Hoy puedo decirles que hay que romper con el silencio y la soledad, aceptarse y que las familias lo hablen”.