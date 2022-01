José Schneider volcó en una ruta de Coronel Pringles cuando venía acompañado de su perro "Croto". El animal, lejos de asustarse y huir, se quedó al lado de su dueño hasta que llegaron a asistirlo e incluso después se quedó esperándolo junto al auto siniestrado.

"Croto" y José son amigos desde hace 8 años, cuando lo vio por la calle y decidió adoptarlo.

El medio local El Orden de Pringles indicó que "reventó una goma" del Renault 9 en el que se trasladaban, perdió el control del vehículo y volcaron. El hombre fue rescatado por un vecino que pasaba por el lugar y si bien no sufrió heridas de consideración la ambulancia lo trasladó al hospital.

Pero lo que llamó la atención de los vecinos es que Croto no se separó de José en ningún momento. Fue testigo de la maniobra que realizó el personal de salud para su traslado y después, como no pudo subir a la ambulancia, se quedó acostado junto al auto volcado.

"Croto es pegote al máximo, no me deja en ningún lado. Agarro la gorra para salir y ya está atrás mío, se queda parado en la puerta hasta que le abro y si no lo llevo, llora como una criatura", reveló José a la prensa local.