El viernes había estallado una bomba cuando Viviana Canosa acusó a Lizy Tagliani de haberle robado y hasta la vinculó con un tema que involucraba a menores. Sus declaraciones hicieron mucho daño y hasta pusieron en peligro el proceso de adopción que está llevando adelante la conductora de “La peña de Morfi” pero ahora parece que la cosa no fue tan así.

Obviamente la denuncia que cuenta no es la mediática sino la que se hace ante la Justicia y ahí Canosa no habló de fiestas, ni de drogas no de menores, y trató de explicarlo junto a su abogado, dando cuenta de que tenía miedo de volver a meter la pata.

Incluso Canosa asegura que Lizy cree que ella la acusó de abuso sexual de menores y su abogado volvió a recalcar que nunca dijo eso mediáticamente y que lo Viviana dijo lo dijo en la Justicia, aseguró Juan Manuel Dragani sin ponerse colorado, pero como parte de un brusco cambio en las acusaciones de su defendida. Y dejó en claro que ya están preparados para afrontar una querella por calumnias e injurias. Pero el daño ya está hecho.