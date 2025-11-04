Un robo con violentas características se dio en la localidad bonaerense de José C Paz, cuando este delincuente ingresó literalmente a los tiros al local.

A pesar de que la empleada se encontraba en una actitud completamente tranquila y sumisa, el ladrón efectuó un disparo en su dirección que no le dio a la mujer de casualidad.

Las cámaras de seguridad del comercio captaron el momento en que robó varias pertenencias de la empleada y productos del kiosco, para luego meterlos en una mochila y darse a la fuga.