Un accidente de tránsito en la localidad mendocina de Guaymallén derivó en un momento de tensión y enfrentamientos entre vecinos y la policía.

El hecho ocurrió este lunes en un puente del Acceso Este, cuando un camión frigorífico volcó y dejó al conductor herido, además de gran parte de la carne que transportaba desparramada en el asfalto.

En ese marco, varios vecinos se acercaron al lugar con la intención de llevarse la mercadería.

Ante esa situación, se desplegó un operativo de seguridad y, tras los intentos de la gente por acercarse al camión, la policía intervino con represión para dispersar a los presentes.