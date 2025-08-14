Córdoba ofrece una amplia variedad de Escapadas que combinan paisajes naturales, cultura y experiencias gastronómicas. Entre estas opciones, existen destinos menos conocidos que permiten disfrutar de tranquilidad, buena comida y entornos únicos lejos del turismo masivo.

Además, la escasa afluencia de turistas permite disfrutar de manera más íntima y relajada de los atractivos locales, ofreciendo una alternativa ideal para quienes desean alejarse del bullicio y vivir una escapada más personalizada y memorable. En este caso, hablamos de Colonia Caroya.

Así es la escapada a Colonia Caroya, el destino cordobés que tiene todo tipo de atractivos

Fundada en 1878, la encantadora localidad de Colonia Caroya se ubica en las Sierras Chicas y se destaca por su rica gastronomía, especialmente el salame artesanal, reconocido como uno de los mejores de la región.

Otro atractivo importante es su producción de vinos de alta calidad: la ruta del vino ofrece a los visitantes la oportunidad de recorrer bodegas tradicionales, conocer el proceso de elaboración y participar en degustaciones exclusivas en un entorno natural único.

Además de su gastronomía, Colonia Caroya posee un valioso patrimonio histórico que atrae a numerosos turistas. Entre sus principales sitios se encuentra el Museo Provincial Casa de Caroya, donde en 1878 un grupo de inmigrantes italianos se asentó en esta antigua vivienda, que también albergó la primera fábrica de armas blancas del país.