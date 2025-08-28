Un hecho de inseguridad muy violento fue capturado por las cámaras de seguridad de una vivienda de la localidad bonaerense de Florencio Varela.

Un muchacho, que aparentaba ser un pasajero, pidió una moto de una de las aplicaciones más conocidas y utilizadas.

Pero era todo un engaño. Cuando el transportista llegó, el supuesto pasajero se subió y, luego de ponerse el casco, lo tiró al piso.

En ese momento empezaron a pelear pero se acercaron otros delincuentes más para golpear al motoquero y robarle así el vehículo ya que estos cobardes nunca operan solos.

Finalmente el joven dueño de la moto huyó el lugar corriendo mientras que los ladrones se salieron con la suya, aunque quedaron filmados por esta cámara.