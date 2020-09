Federico Soto on Twitter

"Se dieron cuenta de que en Europa y en San Martín de los Andes ya no hay cuarentena", ríe en cámara el hombre, un abogado neuquino cuyo nombre circula en las redes. Arribó a la ciudad cordillerana junto a su mujer con un permiso especial para el cuidado de un adulto mayor.



En el video que se viralizó se ve a un montón más de esquiadores sin barbijos y sin respetar la distancia social. Y por ello ya actuó un fiscal de oficio.

Se trata de Fernando Rubio, a cargo de la fiscalía de San Martín de los Andes, que inició un expediente por entender que "podría existir un delito", ya que "no habría un cumplimiento de las políticas sanitarias vigentes" en la provincia y el país por el coronavirus.

"Queremos determinar que quienes no tienen domicilio en San Martín de los Andes, y cómo hicieron para llegar a esta localidad". El fiscal Rubio indicó a medios locales que siete personas de las que aparecen en el video fueron identificadas y notificadas, dos de ellas residen en la Capital provincial.



Según pudo averiguar Diario Registrado, las imágenes serían de hace al menos cuatro o cinco días, ya que el cerro abre -su apertura en plena pandemia tuvo en vilo a la Ciudad por la oposición que había-, de jueves a domingo. Y hoy está nublado en San Martín, por lo que no podrían ser de este jueves.



San Martín, sin virus pero con pocas camas



Si bien la ciudad no registra casos de coronavirus y el turismo por microregión está habilitado, las camas con las que cuenta el hospital municipal son nulas. Solo hay 10 unidades en la Clínica Privada Chapelco.



Así está el cerro por estos días