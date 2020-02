El joven de 25 años volcó su auto alrededor de las 5 de la mañana en San Martín y Córdoba. Venía acompañado por una mujer que no era su pareja y su principal preocupación era que no lo mostraran para no tener problemas.

Pero el choque y vuelco fue tan espectacular que las imágenes se repitieron en todos los canales de noticias.