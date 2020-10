Juan Amorín on Twitter

Mientras unos 4000 efectivos de la policía de la provincia aún estaban desalojando el predio de Guernica los fiscales de la causa por la toma de los terrenos Juan Cruz Condomí Alcorta, Lisandro Damonte y Marcelo Romero se sacaron una selfie que levantó polémica.

El fiscal Condomí Alcorta explicó la foto: "Me tomé una selfie con mis colegas para demostrar que estaba todo bajo control. No veo cuál es el problema". Además aseguró que no le veía nada de malo y trató de minimizar la extraña situación.

Pero para rematarla dijo: "No estoy sonriendo, ni me estoy jactando, ni maltratando a nadie y en todo momento fue muy respetuoso con todo el mundo".