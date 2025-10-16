Un grupo de cartoneros estaba haciendo lo que hacen todos los días, juntar los cartones en una esquina hasta que pase el camión a buscarlos para poder cargar todo ahí.

Pero a esta señora le pareció terrible la actitud y se puso a increparlos asegurando que "contaminaban todo".

Afortunadamente todavía queda gente pensante y solidaria en este país y un transeúnte que pasaba por ahí la paró en seco y le preguntó si no podía ser "mas humana" al mismo tiempo que trataba de explicarle que no todos tenemos las mismas posibilidades.

Para peor, según indica el chaleco que lleva puesto, la señora trabaja para el Gobierno de la Ciudad, más específicamente para el Ente Único Regulador de Servicios Públicos, pero en lugar de estar haciendo su trabajo está molestando a las personas que intentan llevar un plato de comida a su casa.