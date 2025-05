La joven de Santiago Del Estero, Valentina Olguín, que oficia de influencer y cantante, fue denunciada por una maniobra ilegal para poder ingresar indumentaria por la Aduana sin problemas.

La muchacha que tiene miles de seguidores en Instagram y TikTok, fue denunciada por los delitos de falsificación de documentos públicos, evasión fiscal y uso indebido de datos fiscales protegidos.

La acusación a manos del gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, llegó luego de que se descubriera que la joven había utilizado el CUIT de cinco gobernadores para que la Aduana no le retuviera la mercadería.

“No ha sido un robo de dinero, ni de tarjeta, ni una estafa. Tampoco me dedicaba a la venta de ropa como se dice. Me dedico a la música hace mucho. Fue una imprudencia desde el total desconocimiento", expresó en un audio que se dio a conocer en las últimas horas. Cabe recordar que el desconocimiento no te hace inocente.

Según la influencer, se trataba de canjes y marcas de ropa que le enviaban indumentaria para utilizar en su carrera musical, pero ya había agotado todos los CUIT posibles para el ingreso de los productos. Fue entonces que habría hecho esa maniobra desesperada.

Por eso, luego de agotar sus cupos, comenzó a utilizar los datos de, al menos, cinco gobernadores: el propio Jaldo, Axel Kicillof, Rogerio Frigerio, Claudio Poggi y Sergio Ziliotto.