La sociedad está viviendo tiempos de crispación pero eso no habilita a ser una mala persona.

Este es el caso de este veterinario de Glew que al ver que una persona sin techo se había tirado a descansar frente a la puerta de su local, en lugar de pedirle que se fuera o llamar a las autoridades para que tomaran cartas en el asunto, prefirió actuar como un animal, y no como los que él atiende.

Y es que sin mediar palabra el veterinario despertó al indigente ahorcándolo, sin darle chance a defenderse y después lo empujó contra el pavimento, generándole heridas por las que tuvo que ser asistido.

Afortunadamente un transeúnte grabó el episodio